Il Covid incalza: altri 2 casi a S.Marinella e uno a Civitavecchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma la nuova ondata di Covid in città e nel comprensorio. Dopo i 16 casi registrati ieri (6 a Civitavecchia, 3 a Santa Marinella e 7 a Cerveteri), oggi altri tre positivi: due nella Perla del Tirreno e uno in città.A Santa Marinella i contagiati sembrano legati alla coppia scoperta con il tampone all'ingresso in sala parto all'ospedale di Civitavecchia nei giorni scorsi. Una delle due persone infette lavora in una farmacia di Cerveteri e questo ha indotto il sindaco della città etrusca Alessio Pascucci a ordinare la bonifica dei locali e a sottoporre a tampone tutti coloro che vi operano, una trentina di unità. Una misura precauzionale, visto che la santamarinellese positiva negli ultimi giorni era in ferie. Naturalmente sui nuovi positivi sono state aperte le indagini epidemiologiche della Asl Roma 4 che ha posto in quarantena preventiva parenti, amici e conoscenti che hanno avuto contatti con i malati.Diverso il discorso del nuovo contagiato a Civitavecchia. Si tratta infatti di un marittimo della Costa crociere che si doveva imbarcare su una delle navi ferme in porto. Come da prassi, è stato sottoposto a tampone e trovato positivo al Covid. Accusa febbre ed è stato messo in isolamento in una struttura Covid. Non ci sarebbe però allarme per i colleghi, visto che essendo al rientro non dovrebbe avuto nessun contatto prima di salire a bordo.Intanto la Asl si organizza per far fronte alla recrudescenza del virus. Già da ieri personale della Roma 4 è in auslio degli addetti della Roma 3 al punto drive-in realizzato all'aeroporto di Fiumicino dove vengono testati tutti gli italiani di ritorno dall'estero, in particolare dai paesi a maggior rischio.