Civitavecchia, stabilizzato il covid in porto. Un guarito a Ladispoli

Una domenica con notizie distensive riguardo al Covid, almeno nella Asl Roma 4. Nessun nuovo caso a Civitavecchia, neppure in porto, dove restano in isolamento i 9 membri degli equipaggi di Costa Deliziosa (4, 2 dei quali ricoverati allo Spallanzani e 2 isolati a bordo) e Costa Favolosa (5, tutti in isolamento nelle rispettive cabine). Il nuovo piccolo allarme sembra dunque superato.

Migliora invece la situazione a Ladispoli, dove dopo quella dei giorni scorsi, si registra un'altra guarigione. Ora in città resta un solo contagiato attivo e l'obiettivo "Covid free" torna a portata di mano. © RIPRODUZIONE RISERVATA