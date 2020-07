Cerveteri, tragedia in campagna: uomo trovato impiccato a un albero

Un uomo di 40 anni è stato trovato impiccato a un albero a Cerveteri. Città che potrebbe così contare un secondo suicidio a poche ore di distanza (intorno alle 14 di ieri un 42enne è precipitato in pieno centro urbano da un’altezza di circa 10 metri dall’attico posto al di sopra del secondo piano).

Indagano i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia intervenuti in località Furbara, zona prettamente agricola, dopo che un passante aveva dato l’allarme al 112.

Il corpo senza vita del 40enne, residente a Cerveteri, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 18. La magistratura di Civitavecchia ha disposto l’esame autoptico sulla salma per approfondire ogni aspetto. La vittima non ha lasciato lettere o messaggi riguardo al presunto suicidio. Tutti aspetti comunque che dovranno essere chiariti dagli investigatori.

