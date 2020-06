Cerveteri, Sabrina Ferilli sul quad alla scoperta dei sentieri etruschi

In sella al quad, casco in testa e vento in faccia a spettinarle la frangia. Una Sabrina Ferilli inedita alla scoperta dei sentieri etruschi di Cerveteri, anche se poi il maltempo ha guastato il tour.

Sorriso stampato sulle labbra, galosce anti-fango ai piedi, l’attrice romana, assieme a un’amica, ha scelto proprio le Cascatelle, uno dei luoghi più suggestivi dell’area cerite, e tutto era filato liscio per quasi l’intera mattinata. Poi, ieri, l’acquazzone è arrivato anticipando di poco la fine del divertimento e il successivo pranzo nella città Unesco.

“Un’escursione davvero piena di risate – parla Mattia Sgalippa, ladispolano e organizzatore dei giri di avventura con quad. Sabrina Ferilli era insieme a Sara, sua amica, due persone alla mano e davvero divertenti. Avevano prenotato prima dell’emergenza sanitaria, poi c’è stato il lockdown e ha complicato tutti piani. Diciamo che anche la pioggia ha creato quel mix fantastico. La Ferilli era già pratica della zona di San Giuliano a Cerveteri, ha promesso di tornare per un nuovo tour qui perché ieri voleva raggiungere la Necropoli della Banditaccia ma non c’è riuscita per via del nubifragio”.

Un territorio che la star conosce molto bene. Nel 2014 venne in visita a Ladispoli con Margherita Buy per interpretare una storia d’amore. In “Io e lei”, pellicola diretta da Maria Sole Tognazzi, la location di Palo Laziale si era trasformata location ideale per il set. E Sabrina Ferilli era stata gentile con curiosi e gli appassionati. Si recò tranquillamente in un bar della zona ordinando cappuccino e cornetto e scherzando con tutti i clienti.

