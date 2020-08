© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mai più animali a catena a Cerveteri; divieto ai negozianti di vendere la colla per la cattura dei topi e di altri animali; cancellazione del divieto di ingresso dei cani negli ascensori condominiali. Cambia tutto nella città etrusca per il regolamento della tutela degli animali dopo il voto del Consiglio comunale che ha inferto un giro di vite a tutto il settore. Con una particolare attenzione alla sicurezza riguardo alle razze ritenute pericolose. A Cerveteri è scattato per i possessori l'obbligo di un'assicurazione e per i cani l'imposizione di guinzaglio e museruola. A motivare questo passo da parte dell'amministrazione sono state le molte segnalazioni delle associazioni di volontariato in merito sia ai maltrattamenti degli animali, sia agli episodi di aggressione da parte di cani feroci lasciati liberi di scorrazzare dai proprietari.«Tutelare gli animali afferma l'assessore all'ambiente Elena Gubetti da tanti anni è uno dei punti cardine della coalizione che governa Cerveteri. Grazie al lavoro iniziato cinque anni fa dalla compianta delegata Roberta Rognoni, Cerveteri fu tra i primi comuni ad approvare un regolamento specifico che abbiamo aggiornato alla nuova realtà sociale del territorio. Saranno sanzionati tutti coloro che terranno i cani e gli altri animali a catena nelle proprietà private, sarà compito delle associazioni di volontariato segnalare alla Polizia locale eventuali violazioni. Controlleremo anche il rispetto del divieto a utilizzare la colla per catturare qualsiasi specie, confidiamo nella collaborazione degli esercenti».La stesura delle integrazioni al regolamento comunale per i diritti degli animali è stata effettuata dal Comune in collaborazione con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente e il contributo del comando della Polizia locale. Sui social, se da un lato i cittadini di Cerveteri hanno apprezzato il divieto di tenere a catena i cani nei giardini, sull'altro versante in molti hanno manifestato perplessità per il divieto di utilizzare la colla per catturare i ratti che, specie in questo periodo, imperversano in alcune zone del territorio dove sono proliferate le discariche abusive. Come sempre, tra il popolo del web non è mancata l'ironia: alcuni hanno infatti chiesto al Comune di fornire gratuitamente alla popolazione pezzi di formaggio da inserire nelle trappole per i topi.