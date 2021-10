Obbligati a crescere, l'intervento di Laura Basili e Ilaria Cecchini nel webinar di Molto Donna

Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:56

Mind the gap: donne più creative o manager? Laura Basili e Ilaria Cecchini, Co-founders Women at Business, intervengono al webinar di Molto Donna. In studio Maria Latella e Alvaro Moretti. «In Italia manca la valorizzazione delle competenze femminili» dice Ilaria Cecchini. «La responsabilità dell'uomo c'è ma come c'è di tutti, dell'intera società», aggiunge Laura Basili.