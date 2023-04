Perché Zelensky è in Polonia? Armi, ricostruzione dell'Ucraina e nodo grano: di cosa stanno discutendo i leader

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Polonia: lo rende noto la presidenza polacca. Si tratta della prima visita ufficiale del leader ucraino nel Paese dall'inizio della guerra. In mattinata Zelensky incontrerà il presidente polacco Andrzej Duda. Oltre al presidente polacco, Zelensky incontrerà il primo ministro Mateusz Morawiecki e «ci saranno molti altri incontri bilaterali e multilaterali», ha reso noto l'addetto stampa del presidente, Sergei Nikiforov, come riportano i media nazionali. Il leader ucraino incontrerà anche imprese polacche, volontari e sindaci delle città confinanti con l'Ucraina.



«E, cosa più importante, la sera ci sarà un grande discorso del presidente per i polacchi e gli ucraini che sono permanentemente o temporaneamente in Polonia - ha sottolineato Nikiforov - Questa è davvero la prima visita del presidente in Polonia... cioè, andiamo nel Paese polacco intenzionalmente per la prima volta dall'inizio della guerra».



Secondo Nikiforov, il tema della Difesa avrà la precedenza nei colloqui. «La difesa verrà prima di tutto, ovviamente - ha affermato - Parleremo di difesa, economia, traffico transfrontaliero, in particolare, comunicazioni ferroviarie, maggiori opportunità per attraversare il confine. Parleremo molto di economia e ci sarà un incontro con le imprese. Parleremo dei nostri affari europei, delle sanzioni. C'è un lungo elenco di argomenti».

L'onorificienza

Il Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda ha conferito al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky la più alta onorificenza della Polonia, l'Ordine dell'Aquila Bianca. Il premio è stato consegnato durante un incontro tra i due leader al Palazzo presidenziale di Varsavia, riferisce Ukrinform.



Perché Zelensky è in Polonia?

Transito di grano dall'Ucraina, ricostruzione dopo i danni sulla guerra e ulteriore integrazione dell'Ucraina con l'Unione Europea sono i temi in temi in agenda che verranno discussi tra il primo ministro Mateusz Morawiecki e il presidente dell'Ucraina, ha detto il portavoce del governo Piotr Müller.



Przydacz ha sottolineato che questa è stata «la prima visita ufficiale del presidente Zelensky e di sua moglie in Polonia». Ha osservato che questa è stata la prima visita di questo tipo da parte di un presidente ucraino dallo scoppio della guerra.

Durante l'incontro, il primo ministro Mateusz Morawiecki firmerà un documento con il presidente Vladimir Zelensky riguardante l'acquisto di attrezzature militari polacche. Saranno inoltre firmati documenti riguardanti la partecipazione di società polacche alla ricostruzione dell'Ucraina e la prosecuzione della cooperazione tra due società di difesa strategica.

Alle 17:00, su iniziativa del presidente Duda, si terrà un forum economico polacco-ucraino , a cui parteciperanno imprenditori ucraini e polacchi. I colloqui bilaterali includeranno filo di grano ucraino. In seguito, i presidenti, insieme ai loro coniugi, incontreranno anche un gruppo di persone che in questi mesi si sono impegnate nell'aiutare i profughi ucraini.



Il nodo sul grano

Gli agricoltori polacchi minacciano di far fallire la visita a Varsavia di Volodymyr Zelenskiy. Il presidente ucraino è in visita nella capitale polacca per esprimere la sua gratitudine per la solidarietà del Paese durante la guerra con la Russia, ma i produttori di grano polacchi avvertono che potrebbero scendere in piazza per «rovinare» l'occasione. «Varsavia dovrebbe riflettere», ha dichiarato Marcin Sobczuk, capo dell'Associazione degli agricoltori di Zamość, in un'intervista al sito web polacco Interia. Ha detto che l'associazione è pronta a "rovinare" la visita, aggiungendo: «Ci sono molte idee, ma è troppo presto per parlarne».

Nell'ambito di un'iniziativa dell'Ue, sono state abolite tutte le tariffe e le quote sulle esportazioni di grano ucraino nei 27 Stati membri del blocco, al fine di facilitare il transito del prodotto in tutto il mondo, compresa l'Africa, dove il blocco russo sulle esportazioni ucraine è stato particolarmente doloroso. Tuttavia, il grano non è riuscito a uscire da alcuni Paesi dell'Ue dell'Est, tra cui Polonia, Ungheria e Romania, facendo scendere i prezzi in questi Paesi e alimentando il risentimento delle comunità agricole. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, aveva detto che avrebbe chiesto alla Commissione europea e agli Stati membri di reimporre le barriere alle esportazioni di grano ucraino, ma gli agricoltori polacchi sostengono che non è stato fatto nulla. «Pensavamo che il ministro ci prendesse sul serio, ma le cose sono andate diversamente», ha detto Sobczuk.