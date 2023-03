Yves Rocher, l'azienda di cosmetici promuove gli “standard di bellezza russa”. Caos sui social: «Come i nazisti»

L'istituto specializzato in chirurgia plastica di Mosca ha sviluppato, insieme a Yves Rocher, il modello del «viso perfetto» secondo gli standard ideali di bellezza per i russi. Il «volto perfetto» sarà nei negozi di cosmetici per far valutare alle donne se rispettano i canoni estetici «ideali per essere uno splendore russo».



Cosa è successo

L'azienda cosmetica francese Yves Rocher, che non ha lasciato la Russia al contrario di molti brand occidentali,, ha mostrato i parametri del viso che «rispetta» gli «standard di bellezza del Paese: sul sito è stato inserito un volantino pubblicitario per misurare la conformità dei clienti alla «bellezza russa 2023». Il consiglio è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto di chirurgia plastica e cosmetologia di Mosca, scrive il giornalista e storico Shimon Briman.

Per qualche ragione, il post è però stato rimosso dal sito. Tuttavia, gli utenti di Internet lo hanno ripristinato. L'azienda ha scritto che in un momento di forte sentimento patriottico in Russia, Yves Rocher vuole attirare l'attenzione sull'unicità e l'esclusività della bellezza russa.



La Russian Beauty

Il testo dello studio recita: «Il fenotipo russo è un riflesso della purezza della cultura russa, un esempio speciale e vivido per coloro che hanno perso da tempo la loro originalità ed esclusività, mescolando inutilmente i loro geni con i geni di altri popoli. Madri, mogli, figlie - quelle che sono sempre state le custodi del focolare familiare in Rus', mentre gli uomini moltiplicano la gloria della loro terra natale - sono la base di una civiltà russa speciale. Civiltà di grandezza, forza e bellezza uniche».

Sul volantino, l'azienda ha mostrato la distanza ideale tra gli occhi, la lunghezza del naso e l'altezza della fronte, che dovrebbero essere inerenti alle donne russe. L'iniziativa è stata presa d'assalto dagli utenti del web e dei social: in molti hanno paragonato quello che è successo alla tradizione nazista di misurare il cranio.

Sul testo del volantino si legge che: «Yves Rocher Corporation presenta un nuovo approccio rivoluzionario e unico all'industria della bellezza. A partire dal primo marzo in tutti i negozi russi della nostra azienda, inizia una promozione unica Russian Beauty. Decine di migliaia di nostri clienti potranno non solo scegliere i cosmetici e i prodotti per la cura della pelle e dei capelli necessari, ma anche assicurarsi che i loro dati metrici corrispondano agli ideali delle bellezze russe. Per fare ciò, in tutti i punti vendita verranno posizionate tabelle e modelli con ideali antropometrici corrispondenti al fenotipo puro di una donna russa. E i nostri specialisti potranno suggerire gratuitamente come e con quali mezzi e tecniche cosmetici le donne possono enfatizzare le caratteristiche originali dell'aspetto russo e, se necessario, appianare le caratteristiche personali che non corrispondono all'antropometria russa».



BOYCOTT YVES ROCHER🇫🇷@YvesRocherFR’s works in 🇷🇺& ran this ad:



"Patriotic sentiments in🇷🇺are stronger than ever… we draw attention to the uniqueness and exclusivity of pure 🇷🇺 beauty.



The best genes from generation to generation have created the unique image of 🇷🇺 beauty.” pic.twitter.com/WELJO8L94t — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 9, 2023

​La società non ha ancora commentato l'accaduto. Tuttavia, Yves Rocher Ucraina ha dichiarato di non avere nulla a che fare con la filiale russa e «qualsiasi azione per il funzionamento di questa filiale esula dall'ambito del nostro decisioni».