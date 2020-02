YouTube vieta i video elettorali falsi e manipolati, stretta anche per primarie dem in Usa

​YouTube vieta i video elettorali falsi e manipolati, e la stretta della piattaforma video arriva alla vigilia delle primarie dei democratici americani in vista della scelta del candidato alle prossime elezioni presidenziali Usa. ​YouTube, dunque, vieterà sulla sua piattaforma i video elettorali «falsi e manipolati» realizzati per ingannare gli elettori. In Iowa stanotte ci sarà il voto delle primarie e parte così la stagione elettorale per le presidenziali di novembre.

Ultimo aggiornamento: 17:05

