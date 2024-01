Yemen, mappa e dove si trova il paese in guerra da 10 anni che minaccia il commercio mondiale. A cosa mira

Lo Yemen, uno dei paesi più poveri del mondo, consumato da una sanguinosa guerra civile dal 2014, è tornata alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane per gli attacchi compiuti dal gruppo islamico degli Houthi alle navi commerciali in transito nel Mar Rosso. Anche se lontano dalle prime pagine, il conflitto che consuma questo paese negli ultimi anni si è allargato a conflitto regionale, coinvolgendo anche attori come l'Iran (che appoggia la fazione degli Houthi nella guerra civile) diventando una delle principali cause di instabilità nell'area mediorientale.

Yemen dove si trova

Lo Yemen occupa la parte meridionale della penisola arabica e ha una superficie di 555.000 km² (quella dell'Italia per fare un confronto è di circa 300.000 km²) .

A nord confina con gli Emirati Arabi e a est con l'Oman. A sud è bagnato dal Golfo di Aden e dal Mar Arabico e a ovest dal Mar Rosso.

Lo Yemen può essere suddiviso in cinque regioni principali: una pianura costiera che si estende da nord a sud nota come Tihāmah, gli altopiani occidentali, le montagne centrali (l'altopiano dello Yemen), gli altopiani orientali e, infine, le regioni desertiche orientali e nord-orientali.

La minaccia al commercio globale

L'instabilità dello Yemen e la presenza di gruppi militari appoggiati dall'Iran è considerato anche una delle minacce principali al commercio internazionale, a causa della sua posizione strategica tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, una delle principali rotte commerciali globali, per cui passa circa l’8% del greggio e il 10% del commercio mondiale.