Superyacht Epifania da 180 milioni di euro, con garage per sottomarini e ​terrazza sul mare

Si chiama Epifania il nuovo superyacht di lusso del valore di 180 milioni di euro. Un'apparizione. È dotato di una terrazza su mare e di un garage per idrovolanti e sottomarini. Si estende per 54 metri ed è dotato di una gamma di incredibili funzionalità. La Steve Kozloff Designs, con sede in California, afferma che la nave "è uno yacht a vela di classe mondiale con concetti rivoluzionari nuovi ed entusiasmanti".

Sanlorenzo in controtendenza: premio in denaro ai dipendenti. E da Deloitte il quinto Best Managed Company Award

Il garage per i sottomarini

Viaggiare durante l'Epifania non potrebbe essere più facile. Un sistema ibrido diesel-elettrico consente di ampliare l'autonomia della nave con un'attenta gestione. Il suo garage può ospitare una barca tender, un idrovolante A5 Icon e un sottomarino Nemo U-Boat Worx. Ci sono anche sistemi di lancio dedicati e altri giochi d'acqua.

Inside incredible 178ft superyacht ‘Epiphany’ complete with private submarine and seaplane – and it’s yours £180MILLION https://t.co/dpcwd3v4qz — Kostya Pynzar (@KostyaPynzar) October 19, 2022

Il Solid Sail System della nave ha un albero rotante a 360 gradi, il che significa che può essere puntato in qualsiasi direzione quando si alza o si abbassa le vele. Ci sono anche molte altre opzioni per rilassarsi a bordo della lussuosa Epiphany.

La terrazza sul mare

Il suo lussuoso beach club è retrattile e, quando gli ospiti desiderano un cambio di scena, possono dirigersi verso l'area del piano bar e del saloon bar sul ponte superiore, che include finestre dal pavimento al soffitto che offrono viste sul paesaggio marino circostante. La sicurezza è assicurata anche con quattro scialuppe di salvataggio autogonfiabili nascoste in tasche di distribuzione dedicate a poppa in caso di emergenza.

Steve Kozloff ha dichiarato: "L'albero si inclina di 70 gradi in avanti per ridurre il tiraggio d'aria da 145,5 piedi a 92 piedi, consentendo all'Epifania di attraversare la maggior parte dei ponti. "Epiphany ora può avere accesso diretto al Canale di Panama, San Francisco, San Diego e molti altri porti importanti".