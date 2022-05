Xiaomi e Lenovo ritirano i loro prodotti dalla Russia. Wsj: alcuni big cinesi cedono alle pressioni Usa

La paura delle sanzioni colpisce la Cina. Alcune società cinesi hi-tech (tra cui anche Xiaomi e Lenovo) si stanno silenziosamente ritirando dal mercato russo, cedendo così alla pressione dei fornitori Usa. Pechino non apprezza: e aveva più volte invitato le compagnie a resistere alla coercizione occidentale. A rivelare quanto sta accadendo negli interscambi commerciali è il Wall Street Journal.

Aziende cinesi si ritirano dalla Russia, le pressioni degli Usa

«Senza annunci ufficiali, le consegne in Russia sono ridotte, dove le società tecnologiche cinesi sono leader nel mercato di molti beni», afferma il Wsj. Secondo il giornale statunitense, a fine marzo, il capo del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha avvertito che gli Stati Uniti avrebbero smesso di fornire il loro software alle aziende cinesi se avessero continuato a fornire semiconduttori alla Russia eludendo le sanzioni statunitensi .

Il passo indietro di Lenovo e Xiaomi