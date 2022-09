Xi a Putin: «Lavoreremo come tra grandi potenze». Lo zar: «L'Occidente vuole un mondo unipolare»

«I tentativi di creare un mondo unipolare» da parte dell'Occidente «hanno assunto forme assolutamente orribili». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Samarcanda l'omologo cinese Xi Jinping. Lo riferisce la Tass. La Russia è «fermamente impegnata» nel riconoscimento del principio di una sola Cina e condanna «le provocazioni degli Usa a Taiwan», ha aggiunto Putin. La Cina è pronta a lavorare con la Russia «come tra grandi potenze». Lo ha detto il presidente Xi Jinping all'omologo russo Vladimir Putin, nell'incontro di Samarcanda.

La Cina vuole apportare «stabilità ed energia positiva in un mondo caotico». Ha detto il presidente Xi Jinping. In base alle immagini diffuse e relative alle battute iniziali del primo faccia a faccia dall'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina, le due delegazioni appaiono abbastanza ridotte. Sono riconoscibili, tra gli altri, i due ministri degli Esteri Wang Yi e Serghei Lavrov.

L'incontro tra Xi e Putin a Samarcanda

«I tentativi di creare un mondo unipolare» da parte dell'Occidente «hanno assunto forme assolutamente orribili». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Samarcanda l'omologo cinese Xi Jinping. Lo riferisce la Tass. Putin ha inoltre detto a quello cinese Xi Jinping che comprende «le preoccupazioni della Cina sulla questione ucraina» e che intende «chiarire la posizione russa» a tal proposito. La Russia, ha rimarcato poi il presidente russo, è «fermamente impegnata» nel riconoscimento del principio di una sola Cina e condanna «le provocazioni degli Usa a Taiwan».

La Cina è pronta a lavorare con la Russia «come tra grandi potenze», ha detto da parte sua il presidente Xi Jinping all'omologo russo Vladimir Putin, nell'incontro di Samarcanda. Sempre oggi, Gazprom ha stabilito un nuovo record giornaliero di forniture di gas alla Cina attraverso il gasdotto 'Power of Siberià il 10 settembre, ha dichiarato l'azienda in un comunicato. Lo riporta la Tass. «Le esportazioni di gas verso la Cina attraverso il Power of Siberia, in base al contratto a lungo termine tra Gazprom e CNPC, sono in aumento. Dobbiamo notare che a settembre le forniture sono state regolarmente superiori ai volumi giornalieri previsti dal contratto. Il 10 settembre è stato raggiunto un nuovo massimo storico di volumi giornalieri di esportazione», si legge nel comunicato.