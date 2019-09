Wynand de Jager, rapita e ritrovata la figlia di 6 anni del pilota di motonautica

Una bambina di 6 anni è stata ritrovata viva sul ciglio della strada dopo essere stata rapita da una banda di criminali a bordo di un 4x4. Si tratta di Amy-Lee Jager, la figlia del campione di corse di motoscafi Wynand de Jager, che era stata strappata dalle braccia di sua madre fuori da una scuola elementare nella periferia di Johannesburg, in Sudafrica, ieri mattina. La mamma della piccola aveva provato a resistere all'improvviso attacco dei rapitori, subendo nello scontro anche un infortunio alla spalla, ma non è riuscita a fermarli.

Il padre di Amy-Lee, il pilota di motoscafo Wynand de Jager, ha ricevuto in seguito una telefonata dai criminali che chiedevano due milioni di Rand (£ 110.000).

Non è ancora chiaro che intenzioni avessero i rapitori qualora i soldi non fossero arrivati. Quel che è certo è che 19 ore dopo, grazie a un'intensa pubblicità attorno al rapimento, Amy-Lee è stata ritrovata sana e salva. Un uomo l'ha sentita infatti piangere alle 2 del mattino e l'ha portata di corsa alla vicina stazione di polizia. Si ritiene che che i rapitori si siano fatti prendere dal panico a causa della grande pubblicità fatta sul caso e che si siano resi conto che la bambina fosse «troppo difficile da gestire», secondo una fonte del servizio di polizia sudafricano. La zia della ragazza, Louise Horn, ha dichiarato a TimesLIVE: «È stata trovata. I rapitori l'hanno lasciata per le strade e una donna e il suo uomo l'hanno sentita piangere e l'hanno portata di corsa alla stazione di polizia». «Va tutto bene, non è stata ferita. Sono state le 19 ore più lunghe della vita della nostra famiglia ma siamo davvero contenti che sia tornata con noi. La prima cosa che ha fatto dopo essersi riunita con sua mamma e suo papà è stata chiedere un hamburger e suo fratello. Angeline e Wynand sono ancora traumatizzati e ci vorrà del tempo per far sì che si riprendano». La zia di Amy-Lee ha inoltre affermato che non è stato pagato alcun tipo di riscatto ai rapitori.

Ultimo aggiornamento: 13:35

