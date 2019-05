Wrestler muore sul ring a Londra: gli spettatori pensano faccia parte dello show Il video choc

Il wrestler Cesar Barron è morto sul ring durante un match a Londra davanti a tutti gli spettatori che hanno pensato si trattasse invece di una scena facente parte dello show. Il wrestler professionista messicano, Cesar Barron, noto come Silver King, è morto dopo essere collassato durante un incontro. Lo riferisce la Bbc. Barron, 51 anni, era una star nel suo Paese ed è apparso accanto all'attore comico Jack Black nel film Super Nacho del 2005.

Some people are f@#$ing idiots 🙈 The 51-year-old former WCW wrestler César Barrón aka Silver King has died after collapsing during a fight in London. Rest in peace. pic.twitter.com/BvF8hEYdL7

Cesar Barron (51) was performing at the Roundhouse in Camden when he reportedly fell to the canvas. It is suspected he died of a heart attack. A fellow Mexican wrestler paid tribute to his "great rival", saying: "He went... https://t.co/iDxLCh1eQc

— Julia Charnley (@JuliaCharnley) 12 maggio 2019