Wizzair, missione ad alto rischio: entra in Ucraina e recupera aereo rimasto bloccato da 7 mesi

Wizz Air ha rimpatriato uno dei quattro jet Airbus rimasti bloccati in Ucraina da quando la Russia ha invaso l'Ucraina alla fine di febbraio. I dati di Flightrader24 hanno mostrato che l'Airbus A320 è volato da Leopoli, nell'Ucraina occidentale, a Katowice, nella vicina Polonia, martedì. Il jet stava volando a 10.000 piedi quando alla fine è riapparso sul radar quando è entrato nello spazio aereo polacco dopo aver spento il suo sistema di localizzazione.

A Wizzair A320 with registration HA-LWS, that has been on ground in Lviv since the start of the Ukraine conflict, has escaped from Lviv and is landing in Katowice, Poland.https://t.co/qMtb1OOso0 pic.twitter.com/QPYxiol8Qc

— Flightradar24 (@flightradar24) September 13, 2022