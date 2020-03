William e Harry ai ferri corti: ecco i motivi della rottura tra i due fratelli

A due mesi della rinuncia da parte di Harry e Meghan del loro ruolo reale, continuano a deteriorarsi i rapporti in seno alla Royal Family britannica. Ed Harry ed il fratello William sarebbero sempre di più ai ferri corti perché l'erede al trono si sarebbe offeso dai commenti apparsi sul sito della coppia, «Sussex Royal», da lui considerati un'implicita critica alla famiglia reale. Fonti ben informate hanno rivelato al Mail on Sunday che il Duca di Cambridge sente che il fratello minore abbia addirittura «mancato di rispetto» all'istituzione stessa della monarchia. E, cosa considerata più offensiva, alla loro stessa nonna, la Regina Elisabetta, Sul fronte opposto, Harry accusa il fratello ed il resto della famiglia di non aver mai veramente accolto la moglie Meghan, di averlo così isolato e affidato incarichi molto meno importanti di quelli di William. Infine, Harry crede che anche suo figlio Archie sia stato negletto dalla «Firm», come viene chiamata la famiglia reale.



Dalla ricostruzione del tabloid britannico, quindi appare che le radici dello strappo tra i due figli di Diana siano più antiche di quello che in questi mesi è stato indicato come il casus belli, cioè l'arrivo a corte dell'americana ed anticonformista Meghan. Per i fratelli, un tempo molto vicini, l'inizio del distacco sarebbe iniziato da quando è stata interrotta anzitempo la carriera militare di Harry, che da allora avrebbe iniziato a covare un risentimento. Il summit del gennaio scorso a Sandringham summit, quando la famiglia dopo l'annuncio shock di Harry si è riunita per fissare le regole del suo futuro status, avrebbe dovuto, nelle speranza di Buckingham Palace, favorire un chiarimento tra i due. Ma pare che ogni speranza di riconciliazione sia al momento morta, concludono le fonti del tabloid.

