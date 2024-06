William Anders, morto l'astronauta dell'Apollo 8 in incidente aereo: scattò la famosa foto della «Terra che sorge»

William Anders, astronauta che partecipò nel 1968 alla missione dell'Apollo 8, che per prima orbitò intorno alla Luna, e scattò la famosa foto della «Terra che sorge», è morto, a 90 anni, nell'incidente di un aereo che lui stesso pilotava nello stato di Washington. «Mio padre è morto in un incidente aereo sulle isole di San Juan, la famiglia è devastata e piange la morte di un grande pilota», ha dichiarato alla Cnnil figlio, Greg Anders. L'ufficio dello sceriffo della contea di San Juan ha dichiarato che un aereo è precipitato a mare a largo delle coste dell'isola di Jones.

90-Year-Old William Anders, a Former NASA Astronaut and Major General with the U.S. Air Force was Killed earlier today after his Beechcraft T-34 “Mentor” Propeller-Driver Trainer Aircraft reportedly Crashed near his Home on Orcas Island in Washington State. Anders was a Member of… pic.twitter.com/xx47ug51k1

— OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2024