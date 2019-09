Washington, sparatoria in strada a 3 km dalla Casa Bianca: un morto e cinque feriti

Sparatoria a Washington, negli Stati Uniti, a poco più di tre chilometri di distanza dalla Casa Bianca con la polizia che ha messo in sicurezza tutte le strade dell'area. Tragico il bilancio di un morto e cinque feriti a Columbia Heights, nella parte nordoccidentale della capitale statunitense. Sei le persone colpite in totale da colpi di armi da fuoco. Due feriti sarebbero in condizioni critiche. Non si sa ancora chi abbia sparato né perché.

