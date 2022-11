Brigata Wagner, video choc di un detenuto ucciso a colpi di mazza. «Evgeny Nuzhin voleva passare con Kiev»

Gruppo Wagner, un video choc è stato pubblicato su Twitter dal sito indipendente di notizie bielorusso Nexta. Evgeny Nuzhin era un componente della stessa brigata russa che, catturato degli ucraini, aveva scelto di passare dalla loro parte. Atroce le immagini (che non mostriamo per la loro crudeltà) che mostrano l'esecuzione dell'uomo.

Members of the #Wagner Group kidnapped and executed a recruited prisoner who had been captured by the #Ukrainians and expressed his desire to fight for them against #Putin. Evgeny Nuzhin was executed with a sledgehammer to the head. pic.twitter.com/RmShEK75iB

