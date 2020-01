Filippine, vulcano in eruzione: chiuso l'aeroporto della capitale Manila

L'aeroporto di Manila è chiuso. L'ultimo aggiornamento sull'eruzione del vulcano Taal ha spinto le autorità a prendere altri provvedimenti, oltre a quello delle evacuzioni. Sono state infatti migliaia le persone portate via da nove comuni circostanti il vulcano Taal, nella provincia filippina di Batangas, poco più a sud della capitale Manila. L'attività del vulcano ha portato anche alla chiusura precauzionale delle scuole domani nella città. Cenere e fumo sono fuoriusciti dal cratere salendo per diversi chilometri e facendo ricadere a terra una pioggia di sassi.

«La nuvola di fumo sta diventando sempre più grande e scura ed è veramente impressionante», ha commentato Danolo Anuran, il vicesindaco di Agoncillo, una delle località evacuate. L'allerta riguardo la pericolosità del vulcano è salita intanto al livello 4, che significa che «una pericolosa eruzione esplosiva è possibile entro ore o giorni».



Sul profilo Twitter dell'aeroporto il messaggio che avvisa tutti i passeggeri. Tutti i voli nazionali e internazionali in partenza e in arrivo sono stati sospesi «a causa della cenere vulcanica in prossimità dell'aeroporto» ha affermato l'Autorità per l'aviazione civile delle Filippine.



Due to the eruption of the Taal Volcano, all flights, both arrival and departures are now on hold. Passengers are advised to coordinate with their respective airlines for flight updates.#MIAAGovPH #ManilaAirport #TaalVolcano pic.twitter.com/tQp1kqRO4p

— NAIA (@MIAAGovPH) January 12, 2020