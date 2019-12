Eruzione vulcano, salgono a 13 le vittime in Nuova Zelanda

E' partita l'inchiesta attorno alle tragiche morti dei turisti attorno all'isola vulcanica "White Island". Il numero delle vittime è salito a 13, tutti turisti che si trovavano sulla montagna quando si è verificata una potente eruzione di cenere e vapore bollente. Le condizioni instabili avevano ostacolato le ricerche ma oggi si parla dei motivi per cui è accaduta questa tragedia. In molte si chiedono perché i turisti siano stati autorizzati a sbarcare sull'isola dopo che gli esperti avevano alzato il livello di allarme del vulcano il mese scorso. Il Primo Ministro Jacinda Ardern ha dichiarato in Parlamento che «queste domande meritano riposte». Al momento dell'esplosione sull'isola c'erano 47 persone, alcune evacuate con gravi ustioni.

VIDEO L'eruzione del vulcano in Nuova Zelanda

