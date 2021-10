Vulcano Canarie: «Sotto il mare un deposito di magma, le isole scompariranno»

Sabato 2 Ottobre 2021, 10:14

L'eruzione del vulcano alle Canarie continua: quella di La Palma sarebbe «la più distruttiva della storia di Spagna», ha detto al Paìs il geologo Juan Carlos Carracedo. Ma da dove viene il magma che provoca le eruzioni? Secondo i vulcanologi sotto le Canarie ci sarebbe un deposito di magma a temperatura molto alta che cerca continuamente di salire in superficie: è questo che provoca terremoti ed eruzioni. Proprio questo processo ha provocato la nascita dell'arcipelago delle Canarie, e un processo simile quella delle Hawai.

APPROFONDIMENTI LA PALMA Vulcano Canarie, si apre anche una terza bocca. Gli esperti:... MONDO Foto MONDO Eruzione alle Canarie, la lava nel mare: resta l'allerta SPAGNA Vulcano Canarie, la lava nel mare: nuovi danni, allerta gas... MONDO Vulcano Canarie, il momento in cui la lava arriva in mare SPAGNA Canarie, piramide di lava nell'oceano: si temono gas... L'ALLARME Vulcano Canarie, la nube di anidride solforosa in arrivo su... LA PALMA Vulcano Canarie, continua l'eruzione: sepolte altre case e... SPAGNA Vulcano Canarie, nube di anidride solforosa verso l'Italia,... LA PALMA Canarie, la lava avanza e ora è allarme per il rischio di...

Vulcano Canarie, si apre anche una terza bocca. Gli esperti: «Aumentati i gas tossici»

Vulcano Canarie, la lava nel mare: nuovi danni, allerta gas tossici

Vulcano Canarie, il Cumbre Vieja

Il magma nel deposito raggiunge una temperatura di 200 gradi: «Come quando tieni un pallone in fondo all'acqua di una piscina e, liberandolo, sale sparato verso la superficie - spiega Carracedo - Questo provocherà la nascita di nuove isole, anche se nessuno di noi sarà qui a vederlo perché ci vorranno milioni di anni». Al contrario, le isole più vecchie come Fuerteventura e Lanzarote stanno poco a poco scomparendo e finiranno per sprofondare in fondo al mare.