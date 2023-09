Von der Leyen: «Ho chiesto a Draghi un rapporto sulla competitività della Ue». Nuova cooperazione con l'Africa

Ursula von der Leyen chiama Draghi. «Tre sfide - lavoro, inflazione e ambiente commerciale - arrivano in un momento in cui chiediamo anche all'industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi mentre lo facciamo. Per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi - una delle grandi menti economiche europee - di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea». Lo ha detto la presidente della Commissione nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera.

Nella parte del discorso sulla Stato dell’Unione sulle sfide economiche dell’Ue, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha difeso l’operato della Banca centrale europea (Bce) e della sua presidente, Christine Lagarde: «Stanno lavorando duramente per tenere l’inflazione sotto controllo.

«Dobbiamo mostrare nei confronti dell'Africa la stessa unità di intenti che abbiamo dimostrato nei confronti dell'Ucraina. Dobbiamo concentrarci sulla cooperazione con i governi legittimi e le organizzazioni regionali. E dobbiamo sviluppare un partenariato reciprocamente vantaggioso che si concentri su questioni comuni per l'Europa e l'Africa. Per questo motivo, insieme all'Alto rappresentante Borrell, lavoreremo a un nuovo approccio strategico da portare avanti alla prossima riunione Ue-Unione Africana», ha annunciato von der Leyen.

GLI OBIETTIVI

«Grazie a questo Parlamento, agli Stati membri e alla mia squadra di commissari, abbiamo raggiunto i risultati sperati e oltre il 90% degli orientamenti politici che ho presentato nel 2019. Insieme, abbiamo dimostrato che quando l'Europa è coraggiosa, riesce a portare a compimento le cose». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione alla plenaria del Parlamento europeo. «Il nostro lavoro è lungi dall'essere finito, quindi restiamo uniti. Prepariamoci per domani», ha aggiunto la presidente Ue.

MIGRANTI

«Il nostro lavoro sulla migrazione si basa sulla convinzione che l'unità sia alla nostra portata», assicurando «sicurezza e umanità. Un accordo sul patto non è mai stato così vicino. Il Parlamento e il Consiglio hanno l'opportunità storica di superarlo. Dimostriamo che l'Europa può gestire la migrazione in modo efficace e compassionevole».