Silvia Romano, altri sei arresti. La polizia ottimista: «Informazioni utili da 3 somali»

Per il sequestro di Silvia Costanza Romano emergono sviluppi molto interessanti. Altre sei persone sono state arrestate in Kenya nel quadro delle indagini sul rapimento della cooperante italiana Silvia Costanza Romano. Lo ha riferito il capo della polizia keniota Joseph Boinnet in una conferenza stampa trasmessa dall'emittente locale «Ntv». Con i nuovi fermi sale a 17 il numero di arresti finora effettuati in relazione al rapimento nelle aree di Chakama e Galana-Kulalu. Boinnet ha riferito che tre delle sei persone arrestate (sono somali) «hanno fornito informazioni preziose per rintracciare e salvare la donna che è stata rapita» e si è detto «piuttosto ottimista» sulle possibilità di ritrovarla «nel più breve tempo possibile». Il comandante della polizia costiera locale, Noah Mwivanda, ha aggiunto che gli agenti di sicurezza hanno esteso l'operazione alle contee di Tana River e Taita Taveta.

Il movente del sequestro. Il capo della polizia keniana, Joseph Boinnet, ha rivelato che gli investigatori sono vicini a determinare il movente del rapimento, ossia se sia avvenuto per estorsione e se i terroristi islamici al-Shabaab siano dietro al sequestro. Lo riferisce il sito dell'emittente keniana «Capital FM» sintetizzando dichiarazioni dell'ispettore generale. «Abbiamo gente che ha assistito all'incidente e che dice che i sequestratori chiedevano denaro. Sicuramente non possiamo essere certi su chi siano e perché abbiano rapito la signora», ha comunque riferito Boinnet. La Somalia del resto é il luogo dove furono portate due straniere rapite in Kenya nel 2011: l'allora 57enne britannica Judith Tebbutt, sequestrata sull'isola di Kiwayu dove fu ucciso il consorte David; e la disabile francese in carrozzella Marie Dedieu presa da un'altra isola (Manda, nell'arcipelago di Lamu). Tebbutt fu rilasciata dopo sei mesi nel marzo 2012 dietro il pagamento di un riscatto mentre Dedieu, di 66 anni, morì per malattie dopo tre settimane di prigionia. Gli al-Shabaab sono la cellula somala di al-Qaida e seminano terrore per imporre alla Somalia la legge islamica (sharia) ma colpiscono anche in Kenya per scoraggiare il contributo militare del paese confinante alla missione militare dell'Unione africana da 21 mila uomini che entro il 2020 dovrebbe passare la gestione della sicurezza alle forze somale.

La ricerca di Silvia Costanza Romano, condotta da diversi corpi della sicurezza keniana, sta ricevendo il sostegno della popolazione, che fornendo indicazioni sta contribuendo a rintracciare i suoi sequestratori. Lo ha detto il capo della polizia del Kenya, Joseph Boinnet. «Lo sforzo multi-agenzia che coinvolge la polizia, l'esercito e i forestali ha ricevuto un significativo sostegno dai residenti, che riteniamo sia vitale per il successo di questa operazione», ha detto l'ispettore generale, come riferisce il sito della radio «Capital FM». Dal canto suo il capo della polizia regionale costiera, Noah Mwivanda, ieri ha detto che due motociclette che si ritiene siano state usate dagli assalitori sono state sequestrate quando le forze di sicurezza hanno esteso le ricerche dalla contea Kilifi - dove è stata sequestrata Romano, nel villaggio di Chakama - a quelle di Tana River e Taita Taveta.

Moavero: terribile. «È un episodio terribile che stiamo seguendo dall'inizio con l'unità di crisi della Farnesina». Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero a Uno Mattina, rispondendo ad una domanda sul sequestro della volontaria milanese Silvia Costanza Romano rapita in Kenya. «Le autorità kenyane si stanno impegnando molto e noi stiamo seguendo molto, molto da vicino» la vicenda, con «l'inevitabile riserbo», ha aggiunto.

