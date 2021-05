Volo Ryanair dirottato in Bielorussia, arrestata anche la compagna del reporter dissidente

Le autorità bielorusse hanno arrestato almeno un altro passeggero del volo Ryanair atterrato ieri d'urgenza a Minsk. Come riferisce il servizio russo della Bbc, insieme all'ex direttore del canale Telegram Nexta Roman Protasevich, è stata arrestata la sua ragazza, una cittadina russa di 23 anni, Sophia Sapega, che sta frequentando un master all'Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius nell'ambito del programma di Diritto Internazionale e dell'Ue. «L'Università sta facendo ogni sforzo perché Sofia Sapega venga rilasciata il più presto possibile», ha detto il portavoce dell'ateneo Maxim Milta. Lo riporta la testata Meduza.

APPROFONDIMENTI MINSK Caccia Mig29 della Bielorussia costringono aereo Ryanair ad...

Caccia Mig29 della Bielorussia costringono aereo Ryanair ad atterrare: arrestato giornalista sgradito a Lukashenko. L'Ue minaccia sanzioni

Le autorità bielorusse devono liberare «immediatamente» Raman Pratasevich. Lo chiede l'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell, per il quale si tratta di un «ennesimo palese tentativo delle autorità bielorusse di silenziare tutte le voci di opposizione».

Closely following developments around today’s @Ryanair flight from Athens to Vilnius, which was forced to land in Minsk over an alleged security threat.

This is totally inadmissible. (1/2)

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021