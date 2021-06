Volo British Airways per San Paolo rientra a Londra dopo 8 ore. «Era in pieno Atlantico»

Un aereo della British Airways diretto a San Paolo, Brasile, è stato costretto a fare ritorno a Londra mentre attraversava l'Atlantico. Il volo BA247 è partito da Heathrow alle 15:49 di ieri, ma è atterrato nuovamente all'aeroporto di Londra alle 12:26 dopo più di otto ore di viaggio. Il volo ha avuto un problema tecnico e per motivi di sicurezza i piloti hanno deciso di tornare indietro invece di proseguire in modo rischioso sopra le acque dell'oceano. Lo riporta il MailOnline

Un portavoce di British Airways ha confermato al MailOnline: «La sicurezza è sempre la nostra priorità e, dopo l'indicazione di un problema tecnico minore, i nostri piloti esperti hanno preso la decisione di far rientrare il servizio cargo a Heathrow per precauzione».

British Airways flight to Sao Paulo is forced to return to London while over the Atlantic https://t.co/2dprWTiU1A pic.twitter.com/ytv6hvFqUD

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 30, 2021