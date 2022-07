Volo easyJet intercettato da un caccia spagnolo per un allarme bomba. Arrestato 18enne

Un volo della easyJet diretto a Minorca, l'isola delle Baleari in Spagna, è stato scortato da un caccia spagnolo dopo che un ragazzo aveva minacciato di avere una bomba. L'allarme è scattato domenica. I passeggeri sono rimasti sotto choc quando fuori dal finestrino hanno visto il loro volo scortato da un aereo militare.

Aereo easyJet scortato da caccia, cosa è successo

Il filmato mostra un aereo da guerra F18 che vola vicino a un A319, che trasporta vacanzieri dall'aeroporto di Gatwick a Londra a Minorca. L'allarme è stato lanciato quando l'aereo easyJet – il volo EZY8303 – stava per atterrare poco prima delle 17 di domenica. ​Le regole dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) affermano che i caccia dovrebbero intercettare solo gli aerei civili come "ultima risorsa". Il jet da combattimento F18 è famoso per essere stato pilotato nel nuovo film di Tom Cruise Top Gun: Maverick.

La risposta di EasyJet

La compagnia aerea EasyJet ha confermato l'insolito incidente, affermando che l'aereo è stato intercettato a causa di "controlli di sicurezza precauzionali". In seguito è emerso che un 18enne era stato arrestato dopo essere stato accusato di aver postato online un commento minaccioso. Cani da fiuto e ufficiali specializzati si erano precipitati sul posto per valutare la situazione, concludendo che la minaccia della bomba era falsa.

Viaggiatori trattenuti per quattro ore

I viaggiatori sono stati trattenuti sulla pista per quattro ore dopo essere atterrati con mezz'ora di ritardo sull'isola spagnola delle Baleari. Il ragazzo accusato di aver minacciato di far esplodere una bomba potrebbe essere costretto a pagare migliaia di euro per l'intervento del caccia. Sembra che il giovane stesse andando sull'isola spagnola per festeggiare le vacanze con un gruppo di amici.

Il caccia che ha scortato l'aereo di linea

Il jet da combattimento F18 è famoso per essere stato pilotato nel nuovo film di Tom Cruise Top Gun: Maverick. Capace di velocità supersoniche fino a 1.190 mph, hanno la capacità di trasportare una varietà di armi tra cui missili aria-aria, missili antinave e missili aria-terra. Sono utilizzati, tra gli altri, dall'Aeronautica Militare Spagnola e dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Un portavoce della Guardia Civile ha dichiarato oggi: «La Guardia Civile ha arrestato un cittadino britannico di 18 anni come presunto autore di un crimine di disordini pubblici a Mahon a Minorca. Ieri (SUN) la torre di controllo dell'aeroporto di Minorca è stata allertata per una minaccia di bomba su un aereo diretto da Londra alla capitale dell'isola Mahon, che era ancora in volo e in prossimità dell'aeroporto. Si dice che la minaccia sia stata inviata su una piattaforma di social media».