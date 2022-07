Voli cancellati, nuovo stop di Ryanair: il 17 luglio sciopero di 24 ore di piloti, hostess e steward

«Nuovo sciopero di 24 ore domenica 17 Luglio per le compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink». Voli cancellati. La compagnia low cost irlandese dopo gli scioperi dell'8 e del 25 giugno rimane di nuovo a terra. A proclamare la protesta sono Filt Cgil e Uiltrasporti spiegando che «dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato da parte aziendale un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante».

«I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink - sottolineano le due organizzazioni sindacali - che hanno aderito numerosi alle prime due azioni di sciopero, rivendicano contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose, la cancellazione dell'accordo sul taglio degli stipendi introdotto per affrontare un periodo di crisi non più attuale e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge. Confidiamo in un'immediata apertura al dialogo da parte di Ryanair, così da poter evitare ai passeggeri disagi e cancellazioni di voli durante il periodo estivo».