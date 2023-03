Orrore in Polonia, vive con il cadavere mummificato della madre sul divano per 13 anni

Ha mummificato il cadavere di sua madre e lo ha messo su un divano davanti alla TV dopo aver scavato la sua tomba e averla portata a casa. La macabra scoperta è stata fatta dopo che il cognato dell'uomo di 76 anni ha deciso di fargli visita nella sua casa nella piccola città di Radlin, nel sud-ovest della Polonia.

Quando sono entrati nella proprietà hanno trovato il cadavere mummificato sdraiato su un divano sopra una pila di giornali risalenti al 2009. La portavoce della polizia Małgorzata Koniarska ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto un rapporto in relazione alla divulgazione del corpo da un membro della famiglia del proprietario dell'appartamento".

Joanna Smorczewska dell'ufficio del procuratore distrettuale ha dichiarato: "Secondo il contenuto del DNA, il cadavere mummificato è quello di una donna, Jadwiga L., morta nel gennaio 2010, ed è quindi la madre di Marian L.". Inoltre è stato accertato che la tomba di Jadwiga L., dove è stata sepolta il 16 gennaio 2010, è vuota.

