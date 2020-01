Virus Cina, Pechino cancella il Capodanno cinese: dopo Wuhan isolata anche la città di Huanggang

Virus Cina, si è trasmesso all'uomo dai serpenti attraverso una mutazione genetica Centinaia di voli da o per Wuhan sono stati cancellati a partire da mezzogiorno (ora di Pechino) di oggi. L'Amministrazione dell'Aviazione Civile della Cina comunica che un totale di 566 voli erano programmati in partenza o in arrivo a Wuhan oggi, ma 288 di questi sono stati cancellati alle 11:30 (ora di Pechino) del mattino. A partire dalle 10:00, inoltre, tutti i trasporti pubblici, compresi i bus urbani, le metropolitane, i traghetti e le corse interurbane sono stati sospesi, e anche le tratte in uscita dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie sono state chiuse fino a nuovo avviso.

Continua l'allarme per il coronavirus : in Cina sono 17 i morti accertati, mentre i casi di contagio confermati sono 571, come confermato dalle autorità sanitarie, e altri 393 casi sospetti sono in fase di verifica. Intanto, dopo Wuhan anche la città di Huanggang è stata isolata: le autorità cinesi hanno già disposto lo stop a aerei, treni e bus. Cancellato anche il Capodanno cinese a Pechino.Come riportano i media locali, le autorità hanno tra l'altro disposto la chiusura di cinema e internet caffè, chiedendo alla popolazione di non lasciare la città se non in circostanze particolari. Huanggang, città della provincia di Hubei con sette milioni di abitanti, dista circa 70 km da Wuhan. Disposta inoltre lo stop ai treni a Ezhou, altra città nella stessa zona con una popolazione di oltre un milione di persone.È atterrato a Roma con un'ora di anticipo il volo proveniente da Wuhan, città cinese focolaio del coronavirus che sta mettendo il mondo in allarme. Gli ultimi cittadini a uscire dalla provincia centro-orientale di Hubei sono stati i 202 passeggeri sbarcati questa mattina all'alba all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. A loro sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio, che hanno dato esito negativo. Nessuno di loro aveva i sintomi dell'influenza.Scatta l'allerta per il coronavirus anche in Brasile: ieri è stata ricoverata a Belo Horizonte una donna con problemi respiratori proveniente dalla Cina e le autorità dello Stato di Minas Gerais lo hanno catalogato tra i casi sospetti, nonostante il governo federale abbia nel frattempo escluso l'esistenza del problema. «Non è stato individuato nessun caso sospetto di polmonite indeterminata in Brasile legato all'evento della Cina», ha affermato il ministero della Sanità.