Virus Cina, epidemia a Wuhan: «Non venite». Sale il livello del rischio in Ue, primo contagio a Hong Kong

Il virus in Cina fa sempre più paura e per frenare l'epidemia dalla città di Wuhan arriva un appello: «Non venite». Nel frattempo sale il livello del rischio anche in Ue e c'è il primo caso di contagio anche a Hong Kong. La città cinese di Wuhan, epicentro del focolaio del virus simile alla Sars, ha esortato tutti a tenersi lontani, cancellando un importante evento del capodanno cinese, proprio nel tentativo di contenere l'epidemia.

La malattia si sta diffondendo mentre centinaia di milioni di persone viaggiano in treni, aerei e autobus in tutta la Cina per riunirsi con amici e parenti per le vacanze del capodanno, che inizia venerdì. Il sindaco di Wuhan Zhou Xianwang ha esortato i residenti a non lasciare la città e i visitatori a evitarla, in modo da ridurre la possibilità di trasmissione.



Sale il livello di rischio in Ue. Il rischio di importazione in Europa di casi del nuovo virus della polmonite è passato da «basso» a «moderato». Lo riporta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha aggiornato con gli ultimi dati il primo parere del 17 gennaio. Oggi alle 14.30 la Commissione europea e i rappresentanti degli Stati membri si riuniranno in teleconferenza per discutere degli ultimi sviluppi, delle misure già prese a livello nazionale e di quelle eventualmente da prendere a livello europeo. Il Centro Ue indica che 'la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata, ma sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la portata di questa modalità di trasmissione. La fonte dell'infezione non è nota e potrebbe essere ancora attiva. Pertanto, la probabilità di infezione per i viaggiatori in visita a Wuhan che hanno uno stretto contatto con individui sintomatici è considerata moderata. Di conseguenza, anche la probabilità di importazione di casi di '2019-nCoV' nella Ue è considerata moderata'. Usa, Trump:

Gli Stati Uniti hanno un piano per contenere il nuovo coronavirus cinese. «Abbiamo un piano e pensiamo che sarà gestito molto bene. L'abbiamo già gestito molto bene. Il Centro per il controllo dei Disastri (Cdc) è eccezionale. Molto professionale...», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con la stampa a margine del Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. Lo riferiscono i media statunitensi. Primo caso di contagio a Hong kong. Primo caso di contagio del coronavirus cinese a Hong Kong: lo riporta Bloomberg citando Cable TV. Il paziente si trova in isolamento in ospedale. La persona è arrivata da Wuhan a Hong Kong con un treno ad alta velocità.

Via da Wuhan le nazionali di calcio femminile. Si giocheranno a Nanchino nell'a Cina orientale, e non più a Wuhan le partite di qualificazione di calcio femminile valide per l'ammissione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La decisione è stata presa dalla Confederazione asiatica del calcio per i timori suscitati dal coronavirus che ha già provocato nove morti proprio nella zona di Wuhan. Qui dal 3 al 9 febbraio erano inizialmente previste le partite delle nazionali femminili del Gruppo B, di cui fanno parte Cina, Taiwan, Thailandia e Australia. Le gare si giocheranno regolarmente nelle stesse date, ma nella città di Nanchino.

