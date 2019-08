Virginia, evacuata sede Usa Today: era un falso allarme

Paura in America. Evacuata la sede di Usa Today in Virginia per la presunta presenza di un uomo armato. La polizia ha risposto a una segnalazione in tal senso ed è sul posto. Ma sembrerebbe essere stato un falso allarme la notizia della presenza di un uomo armato nella sede di USA Today a McLean, Virginia. Lo riporta il Guardian, e dalla redazione del quotidiano, Brad Heath, sull'account Twitter di USA Today: «Funzionari federali - scrive - dicono che non vi sono segni di sparatorie o di uomini armati nella sede centrale di USA Today. Ma c'è stata una risposta in forze della polizia».

«Al momento non abbiamo rinvenuto nessuna prova di gesti di violenza o feriti». Lo afferma la afferma la polizia riferendosi all'evacuazione della sede di USA Today in Virginia. «Stiamo indagando» dice la polizia. La sede di Mclean è stata evacuata per la possibile presenza di un uomo armato.

Ultimo aggiornamento: 19:28

