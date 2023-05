Virgin Galactic, bene l'ultimo test: ora via al turismo spaziale. Ecco quanto costeranno i voli

Si è concluso l'ultimo dei test della Virgin Galactic, con il volo suborbitale Unity 25, che segna la ripresa dei voli dopo circa due anni di pausa necessari per risolvere alcuni problemi tecnici e partito dalla base Spaceport America, nel New Mexico. «Abbiamo raggiungo lo spazio!», ha twittato la Virgin Galactic quando la capsula Vss Unity ha proseguito il suo viaggio da sola, dopo essere stata rilasciata dall'aereo madre VMS Eve

Tuttavia saranno necessari una decina di giorni per analizzare tutti i dati e dare o meno il via alla campagna dei voli commerciali. si stima che i voli possano essere venduti tra i 200 e i 500mila dollari, e potrebbe operare viaggi intercontinentali velociInizialmente previsto alle 16,00, il test è iniziato circa un'ora più tardi lontano dalle telecamere e dalla stampa e senza prevedere la diretta delle immagini.

