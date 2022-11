Violenza sulle donne, il World Food Programme lancia la campagna: "Unite"

Il World Food Programme celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e il primo giorno della campagna annuale 16 giorni di attivismo per porre fine alla violenza di genere'. Quest'anno il titolo della campagna è 'UNITE! Attivismo per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze'.

Una campagna globale contro la violenza

"Contrastare le violenze che si verificano ogni giorno, in ogni parte del mondo, è uno degli obiettivi principali del mandato del WFP che salva e cambia molte vite umane ogni giorno. Questa campagna globale aiuta a far comprendere quanto sia importante unirci su una battaglia così fondamentale", afferma in una nota il Presidente del World Food Programme Italia, Vincenzo Sanasi.

