Maiorca, due turiste violentate su una delle spiagge più famose: è caccia all'uomo

A Maiorca la polizia sta indagando su due stupri nei confronti di due turiste avvenuti su una delle spiagge più popolari. Entrambe le aggressioni sono accadute all’alba di domenica a Playa de Palma, ma si ritiene che non siano collegati. Una delle vittime è una ragazza tedesca di 20 anni, l’altra nei rapporti è descritta come “straniera”, ma non è stata ancora data la sua età o nazionalità.

Entrambe le donne sono state visitate all’ospedale di. La polizia stringe il cerchio su uno degli aggressori che secondo le testimonianze parlava in spagnolo. La turista tedesca ha presentato formale denuncia. L’altra vittima è andata all’ospedale e ha dichiarato di essere stata violentata ma, all’uscita, ancora sotto choc non ha ancora denunciato nero su bianco i fatti. Ma la polizia nazionale ha confermato che stanno indagando su entrambi i casi e hanno visitato due hotel in cui le donne erano in vacanza.

La playa de Palma a Maiorca

La ragazza tedesca ha detto di aver incontrato un uomo all’alba quando si trovava in un noto locale a Playa de Palma. Il sospetto parlava spagnolo ed entrambi usciti dal locale si sono diretti verso la spiaggia. Una volta lì, ha raccontato che l’uomo l’ha violentata. L’altra giovane turista ha raccontato di essere stata abusata a S’Arenal. Gli investigatori ora stanno visionando alcuni filmati della zona con la speranza che in entrambi i casi sia stato immortalato l’aggressore.

