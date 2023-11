Israele accusa le femministe (anche italiane) di ignorare gli stupri di Hamas sulle donne ebree, filmati agghiaccianti

Abigail, 34 anni, Noa, 40 anni, Sarah, 65 anni, Yael, 28 anni. La lista potrebbe continuare a lungo: i nomi sono di fantasia ma non la loro età: sono le ragazze e le donne israeliane che sono state stuprate il 7 ottobre scorso dai terroristi di Hamas nei kibbutz messi a ferro e fuoco e al festival della musica. «Immagina se il tuo stupratore venisse poi chiamato “combattente per la libertà” e “patriota”». Con l'ashtag #Believeisraeliwomen, credi alle donne israeliane, è partita in tutto il mondo la campagna contro la violenza femminile e lo stupro usato (ancora una volta) come arma di guerra in riferimento alle decine e decine di vittime durante il Sabato Nero quando i miliziani seminarono morte terrore con la caccia agli ebrei.

I filmati che sono stati recuperati e analizzati successivamente dai militari israeliani - e mostrati a diverse autorità internazionali - mostrano una ferocia senza pari: dopo gli stupri le donne sono state massacrate e, in alcuni casi anche bruciate.

I filmati delle violenze sono stati ripresi dagli stessi miliziani con bodycam o con telefonini e poi diffusi sui canali Telegram come tanti orrendi trofei di guerra.

Alcune ragazze che si sono salvate state condotte a Gaza e tuttora sono detenute da quasi cinquanta giorni.

Israele in vista del 25 novembre ha denunciato con forza che le più importanti organizzazioni mondiali per la tutela dei diritti delle donne «non si sono accorte» che durante il Sabato Nero Hamas ha violentato, torturato e massacrato. Perchè? L'appello dell'ambasciata israeliana a Roma si è rivolto non solo all'Onu, ma a storiche associazioni femminili: da Differenza Donna, alla Casa internazionale delle donne di Roma, da Diredonneinrete, a Donnadonnaonlus, a Non una dimeno. La richiesta in occasione del 25 novembre, ricorrenza della Giornata Mondiale contro la violenza femminile, è di accendere i riflettori su quanto accaduto in 22 kibbutz. Esiste anche un video - forse il più orripilante - in cui una bodycam ha ripreso una giovane donna incinta stesa a terra che mentre è ancora viva, legata e imbavagliata, con un coltello le viene estratto il piccolo feto e successivamente le viene amputato con un coltello un seno mentre e poi uccisa.

Alcuni giorni fa Assita Kanko, una europarlamentare fiamminga, ex giornalista e attivista, ha rivolto un discorso all'assemblea in cui chiede «alle femministe occidentali» il perchè rimangono silenziose davanti agli stupri sulle israeliane. «Allora non dovreste proprio chiamarvi femministe. State in silenzio solo perchè sono ebree? Non vi importa di tutte le donne o solo di alcune?». Poi Kanko chiede conto di tanti denari europei finiti nella Striscia di Gaza. «A cosa sono serviti?»

Il clima silente fa infuriare anche Dalia Ziada, egiziana, scrittrice famosa e direttrice di MEEM, un centro studi sul Medio Oriente. Tre settimane fa aveva rilasciato una intervista a un think thank israeliano e da allora è minacciata reiteratamene sui social. La hanno accusata di essere una spia, un elemento che minacciava la sicurezza nazionale del suo paese solo perchè aveva condannato i crimini di Hamas contro i cvili israeliani il 7 ottobre.

Su Shalom, il periodico della Comunità ebraica romana, è stato pubblicato un durissimo articolo in cui vengono accusate le principali associazioni femminili italiane per avere quasi taciuto, minimizzato o addirittura non ignorato la sequela di femminicidi e stupri accaduti il 7 ottobre nei kibbutz. «Questo silenzio assordante è una pagina nera della storia delle associazioni che in questo paese si sono battute e si battono contro i femminicidi, per la gender equality e per la causa delle donne. È però un silenzio che ci dice molto – si legge - Perché ci parla di istituzioni che non riescono a vedere le vittime, se condannare i colpevoli significa intaccare la storia che da anni appoggiano, raccontano e finanziano».

Secondo Shalom quelle rare volte che gli stupri sono stati evidenziati sono seguite affermazioni relative alla descrizione delle condizioni dei palestinesi a Gaza sotto i bombardamenti. «Un modo puerile per giustificare, ma senza farlo espressamente, le azioni terroristiche. Un modo vigliacco, cerchiobottista e inopportuno». Eppure ci sono casi in cui si deve condannare e basta. Senza aggiungere altro. A nessuno verrebbe in mente di giustificare uno stupro in Italia con dei “ma” (...)

“Oxfam, Save the Children, Amnesty ma anche personalità come la Boldrini – si legge ancora - cosa direbbero se dei terroristi entrassero in un’università italiana e si mettessero a stuprare, mutilare e uccidere le studentesse dopo aver ucciso i loro compagni?»