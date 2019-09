Violenta il figlio per tre anni, ma ne sconta solo due in carcere: l'ira della comunità di Brisbane

Ha violentato il figlio per tre anni, fino a cinque volte a settimana, ma il padre ne ha scontato solo due dietro le sbarre. La decisione ha fatto infuriare la comunità di Brisbane, capitale del Queensland, dove vive la famiglia dell’imputato. L’uomo, 41 anni, si è dichiarato colpevole delle violenze subite dal figlio tra il 2002 e il 2005. Una storia terribile uscita a galla ora, anche se in passato era già stato condannato per aver commesso crimini sessuali quando aveva 16 anni.

Per gli esperti si tratta di un soggetto pronto a ripetere gli stessi comportamenti « c’è un alto rischio che colpirà di nuovo». Il tribunale distrettuale di Southport ha sentito che l’uomo aveva dato “fastidio” a molti bambini, compresa la nipote di due anni.

Il bollettino della Gold Coast ha riferito che il giudice Paul Smith ha definito i crimini dell’uomo “orribili”. L’avvocato che lo difende, Stephen Kissick, ha dichiarato alla corte che l’uomo è stato abusato sessualmente da bambino. Condannato a cinque anni di prigione dopo essersi dichiarato colpevole, la pena è stata sospesa dopo aver scontato solo due anni.

