L'esercito russo ruba bottiglie di vino in un castello di Kherson: perché la Russia vuole quei vigneti?

L'esercito della Russia ha completamente saccheggiato la collezione di vini di un castello storico nella regione di Kherson. I diversi tipi di vino risalgono a molti anni fa e presentano non solo un sapore molto buono ma a nche un valore economico non indifferente. A confermare la notizia è l'organo di informazione ucraino «Information Resistance».



L'episodio è avvenuto all'interno del castello che prende il nome Trubetsky, sopravvissuto alla prima e alla seconda guerra mondiale, essendo esistito per un totale di 126 anni. La cantina, i vigneti e il resto del castello erano sotto occupazione il primo giorno dell'invasione su vasta scala degli invasori russi. Tra le altre cose, hanno rubato il vino, che era stato conservato sin dai tempi del principe Trubetsky.





«La cantina è stata gravemente danneggiata. I russi hanno saccheggiato completamente la collezione di vino, che era stata raccolta da diverse generazioni. Hanno rubato sette bottiglie di vino che erano state conservate dall'inizio del XX secolo, anche dai tempi del principe Trubetsky», afferma il messaggio.





ℹ️ The Russian occupiers looted one of the oldest wine farms in the #Kherson region - the chateau named after Prince Trubetsky. The first vineyards were planted there at the end of the 19th century.#UkraineRussiaWar #NAFO pic.twitter.com/o3HniFwGGm

— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) December 18, 2022