Vince 10mila dollari per aver letto tutte le clausole di un contratto

Leggere tutte le avvertenze di un contratto, tra tutte quelle righe scritte fitte fitte, fa bene. A Donelan Andrews ha fatto vincere. Lei, insegnante di liceo, aveva appena comprato un’assicurazione di viaggio per un suo soggiorno a Londra da una società americana, la Squaremouth.La compagnia di assicurazione aveva lanciato unin gran segreto, dedicato al primo lettore di tutte le clausole di un loro contratto. Premio: 10mila dollari (poco meno di 9mila euro), oltre che una donazione di altri 10mila a un ente di beneficienza per l'alfabetizzazione dei bambini e altri 5mila a due scuole superiori, quelle dove la stessa vincitrice insegna.Sono state necessarie 23 ore dal via all'iniziativa per trovare la vincitrice (altre 73 persone avevano comprato le polizze prima che l'azienda ricevesse la mail di Donelan che ha interrotto il concorso).Donelan Andrews, si legge neldella compagnia assicurativa, ha 25 anni di esperienza fomativa nelle aule scolastiche e ha insegnato economia domestica e scienza dei consumatori. Ora lavora come coordinatrice dell'apprendimento nelle scuole superiori di Upson-Lee e Lamar County, in Georgia. Forte anche di questa sua formazione e del suo passato professionale, ha l'abitudine di leggere le clausole di tutti i contratti."Comprendiamo che la maggior parte dei clienti in realtà non legge i contratti o la documentazione quando compra qualcosa, ma sappiamo l'importanza di farlo - spiegano dall'azienda - Abbiamo creato la campagna '' per sottolineare l'importanza di leggere la documentazione delle regolamentazioni dall'inizio alla fine".La donna, una settimana prima di vincere, aveva appena fatto la domanda di pensionamento. Ora l'intenzione è quella di acquistare un nuovo viaggio, direzione Scozia, per celebrare i suoi 35 anni di matrimonio.