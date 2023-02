Vince 40 milioni di dollari alla lotteria ma non ritira il premio: «Pensavo fosse una truffa»

Una donna ha vinto alla lotteria 40 milioni di dollari ma non ha reclamato il premio. Perchè? Pensava si trattasse di una truffa. Dopo l'ennesima chiamata da parte dell'ente della lotteria la vincitrice ha poi riscosso il proprio jackpot.

La donna australiana, di cui non si conosce l'identità al momento, si è aggiudicata la somma da capogiro grazie al fondo australiano The Lott, in un primo momento si è rifiutata di riscuotere la vincita dopo l'estrazione del Powerball del 2 febbraio. Alla fine,la donna originaria di Echuca, nel nord di Victoria, ha risposto a una chiamata dei responsabili del lotto mentre era al lavoro un paio di giorni dopo.



La reazione

«Non posso crederci; pensavo fosse una truffa», ha detto, aggiungendo di essersi sentita «intontita» nel ricevere la notizia.



#AustraliaPowerballLotto Australia - Powerball Lotto: - Last draw date: 2023-02-02

Last draw results: 2 · 7 · 15 · 21 · 24 · 31 · 35 + 18



- Next draw date: 2023-02-09 10:30:00

Next draw Jackpot: AU$ 4 Million



* Buy a lottery… https://t.co/9XGJlWmDAG 18+ | T&Cs Apply — USA Lottery (@usalottery) February 2, 2023

«Ci vorrà davvero un po' di tempo per capire tutto questo. Non mi sembrerà vero finché i soldi non saranno sul mio conto in banca». I numeri vincenti sono stati, mentre ilè risultatoI funzionari della Lott hanno detto che all'inizio hanno avuto problemi a mettersi in contatto con il fortunato vincitore e hanno aggiunto che il biglietto era registrato su un. Tuttavia non si sono arresi e alla fine sono riusciti a contattare la persona in possesso di quel biglietto così importante. Un lieto fine, no?