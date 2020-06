Cina, vigilante accoltella bambini, preside e personale della scuola elementare: 40 feriti, tre sono gravi

Vigilante 50enne accoltella bambini, preside e personale di una scuola elementare cinese: 40 feriti, tre sono le persone gravi. I 40 feriti, Sono 40, tra scolari, preside e personale scolastico, le vittime di un attacco a colpi di coltello avvenuto questa mattina in Cina nella scuola elementare di Wangpu, nella regione autonoma meridionale del Guangxi Zhuang. Il presunto autore del gesto, un uomo di 50 anni del servizio di sicurezza dello stesso istituto, è stato arrestato dalla polizia per essere sottoposto a interrogatorio. Secondo i media locali, sono almeno tre i feriti in condizioni gravi.

Ultimo aggiornamento: 09:46

