​Vienna, sparatoria alla sinagoga in centro: ucciso l'attentatore, un altro in fuga

Una sparatoria si è verificata questa sera a Schwedenplatz, nei pressi di una sinagoga, nel centro di Vienna, in Austria. Secondo la tv Orf, ci sarebbe almeno un morto e diversi feriti. E una maxi operazione della polizia è in corso lì dove sono stati sentiti degli spari vicino alla sinagoga. La polizia, riportano i media locali, è accorsa in forze sul luogo dell'incidente. Un attentatore è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga. La polizia viennese al momento non esclude un attentato terroristico.

Breaking: There are initial reports of a shooting at a synagogue in Vienna, Austria. Several people have been injured. pic.twitter.com/aHnk8cEaul — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

La stazione della metropolitana di Schottenring, riporta il sito del quotidiano Der Standard, è stata circondata dagli uomini delle forze speciali. La polizia consiglia per il momento di evitare il centro di Vienna, dopo che un vasto ingorgo si è già creato nella zona di Franz-Josefs-Kai. L'account Twitter ufficiale della polizia viennese riferisce invece di «persone ferite» e di una «vasta operazione» in corso nel primo distretto della città.

Shooting in Vienna. pic.twitter.com/zy5gIdCy9E — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 2, 2020

Elicotteri stanno sorvolando la zona intorno alla sinagoga dove sono stati uditi degli spari che è stata recintata dalle forze dell'ordine. La polizia ha rivolto un appello ai residenti di restare in casa.

Ultimo aggiornamento: 21:16

