Città francese offre Viagra gratis alle coppie che decidono di trasferirsi

Una città davvero eccitante. Parliamo di, nel dipartimento del Loiret a sud di Parigi. Qui il sindaco ha emesso un decreto che promette di distribuire gratuitamente ila tutte le coppie che decidereanno di trasferirsi nel villaggio che oggi ospita 650 persone. «Un paese senza figli è un paese che muore», ha dettoa The Local.Il 16 maggio il primo cittadino di Montereau ha emesso un decreto in cui è scritto: «Le pillole saranno distribuite a coppie di età compresa tra i 18 ei 40 anni in modo da dare loro la possibilità di concepire e quindi mantenere in vita le scuole dei due villaggi». Una di queste infatti rischia la chiusura. Ecco il motivo per cui il sindaco Debouzy si è mosso per evitare uno stravolgimento simile. Nel decreto inoltre viene presa in considerazione l'idea di offrire pagamenti una tantum alle coppie che avranno un bambino.L'iniziativa per ora non ha avuto un grande successo. Soltanto un uomo (single) si è presentato in Comune per chiedere il Viagra. La pillola blu è pur sempre un medicinale, ecco perché sono emersi alcuni dubbi su questa strana iniziativa. La promessa elettorale, infatti, deve essere per forza accompagnata da una prescrizione medica. Così prevede la legge.Insomma, si è trattata di una provocazione. E non è la prima visto che altri sindaci francesi hanno dovuto far ricorso alla fantasia per chiedere aiuti economici. Ad esempio il governatore di, sempre a Loiret, ha recentemente emesso un decreto che vieta ai cittadini di ammalarsi. Un modo per attirare l'attenzione sulla mancanza di assistenza medica nella zona.