Viaggio in giro per il mondo su un aereo monomotore: così la famiglia Porter raccoglie soldi per beneficienza

La famiglia canadese dei Porter sta viaggiando intorno al mondo per raccogliere soldi da donare all'associzione benefica Sos Children's Villages. A comporre «la troupe» di volo ci sono: Ian Porter, pilota privato da circa quattro decenni, sua moglie Michelle, le figlie Samantha, 21 anni e Sydney, 18enne, anch'esse pilote qualificate, e il figlio Christopher, il più piccolo con un'età di 15 anni. Il viaggio è stato possibile grazie a un'organizzazione dettagliata della famiglia tra capitale da investire e impegni lavorativi e universitari.



Il giro del globo

In viaggio da 14 mesi, la famiglia è partita da Vancouver il 15 giugno 2022 e da allora «praticamente ho viaggiato ogni giorno». La famiglia ha già visitato circa 20 paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Panama, Costa Rica e Honduras.

Flying high! #SmithMBA alumnus Ian Porter, MBA'98, and his family are on a 14-month fundraising expedition around the world in their single engine plane.



«Trovare un aereo che potesse trasportare cinque persone, equipaggiamento di sopravvivenza e una quantità ragionevole di bagagli non è stata necessariamente la cosa più semplice», spiega il padre di famiglia Ian.

Alla fine si è imbattuto in un Gippsaero Ga8 AirVan, un aereo moderno prodotto in Australia, disponibile per la vendita a breve distanza dalla loro casa a Vancouver.





I Porter hanno successivamente acquistato l'aereo, che hanno soprannominato Moose, per 500.000 mila dollari. Si tratta di un aereomonomotore che può trasportare fino a otto persone ed è in grado di navigare a 220 chilometri all'ora per un massimo di cinque ore, come un «veicolo utilitario sportivo per il cielo». La famiglia Porter atttualmente sta volando in media un'ora al giorno e ha affermato di essere già atterrata in più di 160 aeroporti diversi.