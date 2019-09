Comprano un vestito on line e ricevono a casa 25mila pasticche di ecstasy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comprano on line un capo di abbigliamento da un rivenditore olandese. Invece di ricevere il vestito, però, a casa arriva loro un pacco con quasi 25mila pasticche di, la droga sintetica che ha effetti allucinogeni.La sorpresa è avvenuta a casa di una coppia di cinquantenni di Linz, in. Lei, di 58 anni, pensava che quelle pietrine colorate fossero decorative, mentre il marito, di 59, ha sospettato subito che fossero droghe.La coppia ha restituito il pacco all'ufficio postale, che lo ha portato alla polizia. La confezione conteneva 24.800 compresse di stupefacente, con un valore che gli agenti hanno stimato in circa 500mila euro.Il pacco, secondo quanto accertato dagli investigatori, era stato (ovviamente) consegnato per errore e sarebbe dovuto andare in Scozia. Ed è proprio per questo che le indagini sono state allargate alla polizia scozzese e alla British National Crime Agency.