Venezuela, la Procura generale chiede misure restrittive per Guaidò: non lasci il Paese

Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto oggi che, a seguito di un'indagine preliminare realizzata dal Pubblico ministero sui disordini avvenuti in Venezuela negli ultimi giorni, si dispongano misure restrittive per il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò, fra cui il divieto di lasciare il Paese. Una decisione in merito deve essere presa dal Tribunale supremo di Giustizia (Tsj).«Non è che sottovaluto la possibilità di finire in prigione, ma disgraziatamente non c'è nulla di nuovo sotto il sole: il regime non dà risposte ai venezuelani, l'unica risposta è la repressione e la persecuzione», ha replicato Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, alla notizia che il Procuratore generale ha chiesto che si dispongano misure restrittive contro di lui.«Anche se sono altri ad orchestrare questo», alla fine «sarà lui ad avere le mani sporche di sangue», è intanto ilDonald Trump, lanciato in seguito alle accuse mosse nei confronti del consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, John Bolton, di desiderare «un intervento militare» in Venezuela., il pcerca dimentre ilGuaidò ha annunciato di aver, la, negli Stati Uniti,di netto la. Su iniziativa del dipartimento del Tesoro americano, infatti, sono statii e gli asset statunitensi della petrolifera, compresi quelli della filiale di Citgo, prima che Guaidò informasse Caracas di una "presa di controllo progressiva ed ordinata" dei beni che lo Stato venezuelano possiede all'estero.Un colpo ben assestato, considerato che insieme a Canada e Arabia Saudita, il, dove lacirca. Una mossa, secondo Guaidò, approntata per «impedire che nella sua fase di uscita, non contento di aver rubato tutto quello che hanno rubato, l'usurpatore e la sua banda non decidano di raschiare il fondo del barile».Viaggia sulla stessa lineaalla richiesta avanzata da Maduro per il. Già lo scorso sabato, Londra si era unita agli Usa, riconoscendo anch'essa Juan Guaidò come nuovo presidente ad interim del Venezuela, prima che lo stesso scrivesse alla premier Theresa May e al numero uno della banca centrale, Marck Karney.Per tutta risposta, il pha annunciato nella giornata di ieri che ", dopo l'annuncio da parte del Dipartimento di Stato di sanzioni, definite "illegali, criminali", contro l'impresa venezuelana Pdvsa e la sua principale filiale di raffinazione Citgo, che opera in territorio statunitense".Intanto, la settimana che si è aperta ieri vedrà il popolo venezuelano tornare in piazza: dopo il successo del 23 gennaio, infatti, il "presidente incaricato" è tornato a parlare ai suoi connazionali via Twitter, esortandoli agià domani, per una manifestazione pacifica di due ore, e poi, con una, dentro e fuori i confini del Venezuela. Una data scelta con cognizione di causa, dato cheinternazionale finalizzato ad una nuova tornata elettorale. Secondo Juan Guaidò «la cosa più importante» è proprio «realizzare le condizioni che permettano di organizzare elezioni vere, libere e democratiche».