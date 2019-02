Venezuela: esperto ONU: «Temo effetto sanzioni unilaterali»

Idriss Jazairy, da tempo esperto dell'Onu in diritti umani, ha avvertito che la coercizione, sia essa militare od economica, non deve mai essere utilizzata per ottenere un cambiamento di governo in uno Stato sovrano, per cui nel caso del Venezuela è importante stimolare un dialogo costruttivo per trovare una soluzione alla crisi. Jazairy non rappresenta la posizione ufficiale delle Nazioni Unite, essendo la sua nomina di 'Relatore speciale dell'Onu sull'impatto negativo delle misure coercitive unilateralì di competenza del Consiglio per i diritti umani dell'organizzazione. In un comunicato l'esperto ha sostenuto che «le sanzioni, che possono portare alla morte per fame e alla scarsezza di medicine, non sono una risposta alla crisi venezuelana».



LE SANZIONI

E, aggiunge, «mi preoccupa in particolare il fatto che queste sanzioni siano dirette a cambiare il governo del Venezuela». Per lui «l'uso delle sanzioni da parte di poteri esterni per rovesciare un governo eletto è in violazione di tutte le norme del diritto internazionale». Tali misure di restrizione economica, ha proseguito, stanno aggravando la già acuta crisi que ha colpito l'economia venezuelana, e questo si aggiunge al danno causato dall'iperinflazione e dalla caduta del prezzo del petrolio. Questo è un momento in cui si deve esprimere compassione per le persone che soffrono tanto in Venezuela, promovendo, non riducendo, l'accesso a alimenti e medicine«. Sono profondamente preoccupato, ha concluso, »per le notizie sulle violazioni dei diritti umani avvenute in Venezuela, compreso un crescente rischio di violenza e minacce implicite di violenza internazionale. È necessario che tutte le parti e tutti i Paesi operino per una soluzione pacifica che non porti ulteriore violenza«.

