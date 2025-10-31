Venezuela, le navi Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): rischio escalation

Apericena - Newsletter Il punto sui temi di attualità, ogni lunedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

«L'attacco è imminente», dicono i media americani. Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe già individuato gli obiettivi da colpire. Strutture militari, sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga. Tra i siti presi in esame figurano porti e aeroporti controllati dall'esercito. Dall'insediamento del nuovo governo Trump, Washington ha dispiegato una potenza militare senza precedenti nei Caraibi contro i presunti trafficanti attivi nella regione. Attacchi aerei contro obiettivi all'interno del territorio venezuelano rappresenterebbero una significativa escalation della campagna, finora limitata a operazioni contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga.

I preparativi per l'attacco

Il Pentagono ha inviato una portaerei nella regione, l'ammiraglia Gerald R Ford (partita dal Mediterraneo), dove gli Stati Uniti dispongono già di diverse navi da guerra, migliaia di militari d'élite e velivoli avanzati.

Nelle ultime due settimane, bombardieri B-52 e B-1 hanno effettuato diverse missioni di ricognizione lungo la costa venezuelana, con voli che lunedì hanno sorvolato per circa mezz'ora la terraferma e le isole del Paese, secondo i dati di tracciamento. In un passo insolito per un presidente, Trump ha inoltre confermato di aver autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela. Ma i rischi di questo attacco esistono, soprattutto per le forze navali americane. E sono rappresentati dai missili antinave supersonici in dotazione di Caracas.

La presenza navale degli Usa

Dicevamo degli Stati Uniti che da settimane hanno intensificato la loro presenza navale nei Caraibi: le immagini satellitari confermano lo schieramento della USS Iwo Jima e della USS Gravely, ora a breve distanza dal Venezuela. L'aumento segue i recenti attacchi aerei statunitensi contro navi gestite da cartelli presumibilmente collegate a Caracas e segnala la disponibilità di Washington a intensificare le operazioni contro quelle che definisce «reti di narcotraffico supportate dallo Stato». Il posizionamento dell'Iwo Jima Amphibious Ready Group e del cacciatorpediniere lanciamissili Gravely rappresenta una drammatica esca lation nella regione, sottolineando la crescente prontezza del Pentagono a un'eventuale azione militare. Con Iwo Jima e Gravely ora posizionate vicino al confine marittimo del Venezuela, il Pentagono sta valutando potenziali scenari di attacco e contenimento. Le forze armate di entrambe le nazioni rimangono in stato di massima allerta, mentre i Caraibi si avvicinano sempre di più a uno scontro che potrebbe rimodellare gli equilibri di potere nella regione.

Gli ultimi movimenti

Le immagini dei satelliti Sentinel-2 dell'ESA mostrano la USS Iwo Jima e il suo cacciatorpediniere di scorta classe Arleigh Burke dirigersi verso ovest dopo essere stati avvistati al largo della costa di Grenada negli ultimi giorni. Le navi da guerra si trovano ora a poco più di 100 miglia dall'isola venezuelana di La Orchila, sede di una delle principali basi aeree e radar del Paese. Il loro avvicinamento le pone a portata operativa immediata per missioni anfibie o di attacco di precisione, intensificando la pressione su Caracas con l'aumento delle tensioni regionali .

La Uss Gravely a Trinidad e Tobago

La USS Gravely ha recentemente completato una sosta di quattro giorni a Trinidad e Tobago prima di ripartire giovedì. Durante la visita, i Marines statunitensi hanno condotto esercitazioni congiunte con le forze di difesa locali, aggravando la frattura tra Washington e Caracas. Il Venezuela ha definito la presenza del cacciatorpediniere «un atto di aggressione», mentre i funzionari statunitensi hanno insistito sul fatto che la visita rientrasse nella cooperazione regionale contro la droga.

La Uuss Iwo Jima

Al centro del dispiegamento americano, la USS Iwo Jima trasporta più di 1.600 Marines della 22nd Marine Expeditionary Unit. Imbarcato sui moli di trasporto anfibio USS San Antonio e USS Fort Lauderdale, il gruppo porta con sé velivoli avanzati, tra cui gli AV-8B Harrier (aerei da attacco al suolo), gli AH-1Z Viper (elicotteri da attacco al suolo) e gli MV-22 Osprey (aerei da carico convertiplani multiuso). Queste risorse consentono assalti anfibi, incursioni di precisione e operazioni di risposta rapida in tutto il teatro caraibico.

La portaerei Ford e la presenza complessiva degli Usa

L'esercito statunitense ha schierato oltre 10.000 uomini nel teatro operativo caraibico. Il Carrier Air Wing 8, a bordo della Uss Gerald R. Ford, fornisce velivoli da attacco, sorveglianza e supporto per operazioni di precisione, ricognizione e combattimento. Oltre ai gruppi anfibi concentrati sull'Iwo Jima, la flotta comprende sei cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke, tra cui il Gravely armato con missili Tomahawk, il sottomarino d'attacco USS Newport News, motovedette della Guardia costiera e navi logistiche, tutte posizionate per consentire operazioni di risposta rapida, interdizione marittima e attacchi di precisione in tutta la regione.

Il missile antinave supersonico del Venezuela

Tuttavia le navi da guerra americane che operano al largo delle coste venezuelane non lo fanno senza una minaccia credibile. Questa deriva dalla presenza del missile aria-superficie ad alta velocità Kh-31 di fabbricazione russa. Noto alla Nato come AS -17 Krypton, l'arma a getto è disponibile sia in versione antiradiazioni che antinave, con la versione "nave killer" che risulta la più rilevante in questo contesto. Oltre ai diversi livelli del sistema di difesa aerea venezuelano, l'Aviazione Militare Bolivariana Venezuelana è una delle risorse chiave della sua aeronautica, e funge da piattaforma di lancio per i suoi Kh-31. Si tratta del caccia multiruolo Su-30MK2V Flanker, di cui 24 sono stati consegnati tra il 2006 e il 2008 e 21 dei quali sono ancora in servizio. Esaminando più nel dettaglio il Kh-31A, è dotato di un sensore radar attivo con una portata di aggancio di circa 18 miglia. Il sensore funziona sia in modalità di aggancio prima che dopo il lancio. Il missile è inoltre dotato di un radioaltimetro per garantire la precisione del volo a bassa quota sull'acqua. Tutti i Kh-31 utilizzano un sistema di propulsione a razzo-reattore per raggiungere velocità supersoniche sostenute. Un razzo nella parte posteriore dell'arma lo spinge a una velocità ottimale per consentire al ramjet di prendere il sopravvento. Oltre alla sua elevata velocità terminale, il Kh-31A è dotato di una testata penetrante, progettata per perforare la fiancata di una nave da guerra e detonare.

Il ruolo della Russia

Uno degli alleati del Venezuela è senza dubbio la Russia. Non è un casa che nell'ultima settimana di ottobre sia stato registrato l'arrivo di un arrivo militare da Mosca. Si tratta di un Il-76TD, atterrato a Caracas dopo un lungo volo partito dalla capitale russa che ha prima fatto tappa in Armenia, in Algeria, in Marocco, in Senegal e in Mauritania. Cosa potrebbero aver portato i russi? Al momento non si sa quale carico abbia potuto trasportare in Venezuela. Tuttavia, conoscendo l'esatta rotta di questo Il-76TD, è possibile calcolare la quantità di carico che avrebbe potuto avere con sé a bordo. Il punto è che maggiore è il carico, minore è l'autonomia di volo. La tratta più lunga del volo, dalla Mauritania al Venezuela attraverso l'Atlantico, era di circa 5.600 km. Pertanto, poteva teoricamente trasportare fino a 34 tonnellate di un determinato carico in Venezuela. Il Venezuela ha molte armi di fabbricazione russa o sovietica nel suo arsenale. Data la minaccia di invasione da parte degli Stati Uniti, è molto probabile che si trattasse di qualcosa che avrebbe aiutato Caracas nella lotta contro l'aviazione americana. Il Venezuela al momento dispone di 21 caccia Su-30MKV e Su-30MK2, che versano in pessime condizioni tecniche, 9 elicotteri Mi-35M2 e 8 Mi-17. A questi si aggiungono più di 6 sistemi di difesa aerea S-125 Pechora-2M, 3-9 divisioni Buk-M2E e 1-2 S-300VM. Inoltre, possiedono anche i Manpad Igla-S. Una delle opzioni si rivolge a missili antiaerei, missili aria-aria o altre munizioni. Tuttavia, va notato che era improbabile che si trattasse di missili per il Buk-M2E, l'S-300VM o l'S-125 Pechora-2M, perché pesano così tanto che non è possibile consegnarne molti in una sola volta, e per un rinforzo significativo sarebbero stati necessari diversi voli contemporaneamente. Sembra più probabile che abbia trasportati lì ulteriori Manpad Igla-S, missili aria-aria o pezzi di ricambio per la riparazione e la manutenzione di caccia e sistemi di difesa aerea. Inoltre, per il Venezuela, quest'ultima opzione sembra la più pertinente, date le già citate pessime condizioni del velivolo.