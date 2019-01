​Venezuela nel caos, Guaido si proclama presidente. Trump lo riconosce per primo

Il Venezuela è nel caos. Juan Guaido, capo dell'Assemblea Nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall'opposizione izione e dichiarato nei giorni scorsi "illegittimo" dal Tribunale supremo controllato dal regime, si è proclamato presidente ad interim. E intanto il presidente americano Donald Trump si è schierato a fianco di Guaido assicurando che continuerà ad usare tutta la forza «del potere diplomatico ed economico degli Stati Uniti per fare pressione per il ripristino della democrazia venezuelana».



«Giuro di assumere formalmente le competenze dell'esecutivo nazionale come presidente incaricato del Venezuela per arrivare alla fine dell'usurpazione, ad un governo di transizione e indire libere elezioni», ha dichiarato Guaido, pronunciando il suo giuramento a piazza Juan Pablo II a Caracas, davanti alla folla di migliaia di persone che partecipano alla manifestazione contro il governo di Nicolas Maduro.

Maduro si è insediato due settimane fa per un secondo mandato da presidente del Venezuela, ma l'opposizione e diversi paesi lo ritengono illegittimo, non avendo riconosciuto i risultati delle elezioni. Juan Guaido ha affermato di aver preso questa decisione «per ottenere la fine dell'usurpazione, un governo di transizione e libere elezioni».

Dopo il giuramento ha chiesto di giurare anche ai presenti nella manifestazione di impegnarsi «a ristabilire la Costituzione in Venezuela».

Donald Trump ha ufficialmente riconosciuto Juan Guaido, dopo che il leader dell'opposizione di Caracas ha giurato autoproclamandosi presidente ad interim in attesa di nuove elezioni. L'inquilino della Casa Bianca ha quindi lanciato un appello a tutte le capitali occidentali a seguire il suo esempio e a rinnegare il governo di Nicolas Maduro.

Trump ha poi assicurato che continuerà ad usare tutta la forza «del potere diplomatico ed economico degli Stati Uniti per fare pressione per il ripristino della democrazia venezuelana». «Incoraggiamo gli altri governi dell'emisfero occidentale - continua il presidente - a riconoscere Guaido come presidente ad interim del Venezuela e lavoreremo in modo costruttivo per sostenere i suoi sforzi per ripristinare la legittimità costituzionale». Infine, Trump dichiara che «continuerà a ritenere l'illegittimo regime di Maduro direttamente responsabile per ogni minaccia che possa porre alla sicurezza del popolo venezuelano».

«Il popolo del Venezuela ha con coraggio fatto sentire la propria voce contro Nicolas Maduro e il suo regime e ha chiesto libertà e rispetto per la legge»: afferma Trump. «Nel suo ruolo di presidente dell'Assemblea nazionale è l'unico ad essere stato legittimamente eletto», aggiunge il presidente americano.

